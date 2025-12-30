-8 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Здоровье
30 Декабря , 10:40

Роспотребнадзор Башкирии: Порядок в холодильнике — порядок со здоровьем

Большинство жителей республики уже определились с новогодним меню. Теперь главное не забыть о сроках хранения готового угощения, напоминают специалисты Управления Роспотребнадзора по РБ.

Роспотребнадзор Башкортостан: Порядок в холодильнике — порядок со здоровьем
Роспотребнадзор Башкортостан: Порядок в холодильнике — порядок со здоровьем

К примеру, заправленные салаты и мясные блюда хранятся не более 12 часов. Жареное мясо — до 36 часов, птица — до 48 часов. Рыбные котлеты и супы — до 24 часов, а вареные раки (ну, мало ли) и креветки — всего 12 часов. Тортики с заварным кремом хранятся 18 часов, со сливочным — до 72 часов.

Теперь информация для любителей суши и роллов. Это скоропортящиеся продукты, а потому лучше их съесть сразу и без остатка. В крайнем случае суши и роллы с сырой рыбой поставьте в холодильник на срок не более 12-24 часов. И помните: риск отравиться будет увеличиваться с каждой минутой (!) хранения.

Кстати, о холодильнике. Здесь главный принцип порядка — правильное товарное соседство. А потому запоминайте: нельзя хранить вместе сырые продукты и готовые блюда. Лучше всего размещать продукты по категориям и зонам холодильника. К примеру, готовую еду (супы, салаты,) лучше ставить на средние полки. Скоропортящиеся продукты (молоко, мясо, рыбу) — на верхнюю. Овощи и фрукты — в специальные нижние ящики.

Если соблюдать указанные сроки хранения и принципы размещения продуктов и блюд в холодильнике, то вам удастся прослыть радушными хозяевами, у которых всегда можно вкусно угоститься без последствий для здоровья.

Фото со страницы ВКонтакте Управления Роспотребнадзора по РБ.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru