В Башкирии открылись две новые женские консультации

Современные медучреждения оснащены новейшим оборудованием, способным обеспечить высокий уровень диагностики и профилактики. Прием ведут опытные гинекологи и акушерки, организованы онлайн-консультации со специалистами региональных центров. В консультациях установлены ульразвуковые сканеры экспертного класса и аппараты КТГ для контроля здоровья матери и ребенка. Пациенток здесь сопровождают на всех этапах беременности.

В 2025 году в республике планируется открытие 11 женских консультаций на базе действующих кабинетов акушера-гинеколога. Еще в четырех центральных районных больницах — Малоязовской, Караидельской, Балтачевской и Акъярской появятся модульные консультации.

Фото: ТГ минздрава РБ