-10 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Здоровье
29 Декабря , 09:45

В Башкирии открылись две новые женские консультации

В Краснокамском и Миякинском районах республики начали принимать пациентов две новые женские консультации, сообщили в региональном минздраве. Медучреждения открылись в рамках национального проекта «Семья».

В Башкирии открылись две новые женские консультации
В Башкирии открылись две новые женские консультации

Современные медучреждения оснащены новейшим оборудованием, способным обеспечить высокий уровень диагностики и профилактики. Прием ведут опытные гинекологи и акушерки, организованы онлайн-консультации со специалистами региональных центров. В консультациях установлены ульразвуковые сканеры экспертного класса и аппараты КТГ для контроля здоровья матери и ребенка. Пациенток здесь сопровождают на всех этапах беременности.

В 2025 году в республике планируется открытие 11 женских консультаций на базе действующих кабинетов акушера-гинеколога. Еще в четырех центральных районных больницах — Малоязовской, Караидельской, Балтачевской и Акъярской появятся модульные консультации.

Фото: ТГ минздрава РБ

Автор: Жанна МИРОНОВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru