29 Декабря , 16:18

Нарколог из Уфы перед Новым годом напомнила об опасности употребления алкоголя

С 29 декабря 2025 года по 11 января 2026 года Минздрав России проводит Неделю профилактики злоупотребления алкоголем в новогодние праздники. Ее цель — сокращение потребления алкоголя и связанной с ним смертности в зимние каникулы.

Дни отдыха и веселья могут омрачиться проблемами со здоровьем, если не соблюдать меру в употреблении спиртного. Проблема алкоголя чрезвычайно серьезна: более 200 заболеваний связано с его злоупотреблением. Алкоголь пагубно влияет на центральную нервную систему, снижая умственную и физическую работоспособность. После алкогольной интоксикации человек испытывает упадок сил и ухудшение самочувствия.

— В новогодние праздники необходимо обратить внимание на риски, связанные с употреблением спиртосодержащей продукции. Мы все знаем, что безопасных доз алкоголя не существует. Любое потребление алкоголя — это риск, — напомнила главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РБ Татьяна Старостина. — Нужно запланировать праздник, а не застолье, продумать активную праздничную программу. В новогоднюю ночь мы всегда рекомендуем больше двигаться, выйти на прогулку и подышать свежим воздухом.

Врач рекомендует при подготовке к празднованию новогодней ночи как следует отдохнуть и выспаться. Ведь раздражительность и повышение тревожности приводит к тому, что человек хочет быстро расслабиться, в том числе с помощью потребления спиртного. При этом стоит обратить внимание и на качество покупаемого алкоголя. Не покупайте сомнительные напитки в непроверенных торговых точках, внимательно изучайте этикетки.

— Алкоголь всегда притупляет остроту тех впечатлений, которые человек может получить. Выпивая, мы фактически крадем у себя тот драгоценный отдых, который могли бы провести с пользой, — отметила врач.

По вопросам, связанным со злоупотреблением алкоголя, можно обратиться на горячую линию Минздрава России 8-800-200-0-200.

Фото: Администрация Уфы.

 

Автор: Жанна МИРОНОВА
