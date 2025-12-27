-9 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Здоровье
27 Декабря , 23:07

В Башкирии заканчивается Неделя популяризации здорового питания

С 22 по 28 декабря медики республики, как и коллеги по всей России, каждый день пытались в своих выступлениях, лекциях или даже во время личных приемов сформировать у пациентов культуру здорового питания, рассказывая о формирующих рацион продуктах питания.

В Башкирии заканчивается Неделя популяризации здорового питания
В Башкирии заканчивается Неделя популяризации здорового питания

Основные тезисы, звучащие в эти дни из уст специалистов:

Поддержание системы здорового рационального питания помогает избежать метаболических нарушений и ассоциированных заболеваний.

Принципы здорового питания базируются на качестве продуктов питания, их количестве и времени приема (режимных моментах).

Важно акцентировать внимание не на ограничениях, хотя они тоже важны (минимизация фастфуда, снеков, переработанного мяса и сахаросодержащих напитков), а на включении в питание необходимых формирующих рацион продуктов (рыба два раза в неделю, орехи, овощи и фрукты).

Важно уменьшить потребление соли, в особенности в зимнее время. (Россияне употребляют до 12– 13 г/день, в то время как суточная норма составляет 5 г/день).

Специалисты сошлись в выводе: обучение альтернативному выбору продуктов, приготовлению полезных блюд помогает усилить мотивацию граждан и увеличить приверженность здоровому питанию.

Фото автора.

В Башкирии заканчивается Неделя популяризации здорового питания
В Башкирии заканчивается Неделя популяризации здорового питания
В Башкирии заканчивается Неделя популяризации здорового питания
Автор: Надежда РОМАНОВА.
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru