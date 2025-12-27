В Башкирии заканчивается Неделя популяризации здорового питания

Основные тезисы, звучащие в эти дни из уст специалистов:

Поддержание системы здорового рационального питания помогает избежать метаболических нарушений и ассоциированных заболеваний.

Принципы здорового питания базируются на качестве продуктов питания, их количестве и времени приема (режимных моментах).

Важно акцентировать внимание не на ограничениях, хотя они тоже важны (минимизация фастфуда, снеков, переработанного мяса и сахаросодержащих напитков), а на включении в питание необходимых формирующих рацион продуктов (рыба два раза в неделю, орехи, овощи и фрукты).

Важно уменьшить потребление соли, в особенности в зимнее время. (Россияне употребляют до 12– 13 г/день, в то время как суточная норма составляет 5 г/день).

Специалисты сошлись в выводе: обучение альтернативному выбору продуктов, приготовлению полезных блюд помогает усилить мотивацию граждан и увеличить приверженность здоровому питанию.

Фото автора.