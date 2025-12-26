-13 °С
В Бураевском районе открылась женская консультация

Новую женскую консультацию открыли в Бураевском районе в целях выполнения национального проекта «Семья», сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Для обеспечения безопасного сопровождения женщин на всех этапах беременности женская консультация оснащена двумя современными аппаратами УЗИ и аппаратом КТГ для мониторинга состояния плода.

В учреждении будут внедрены принципы «Бережливой поликлиники»: единое окно записи, комфортные зоны ожидания, кабинет медико-психологической поддержки.  Для организации процесса ведения и учета беременных будут использоваться современные цифровые технологии.

— Это важный этап в развитии системы здравоохранения нашего района, направленный на обеспечение высокого качества медицинской помощи женщинам и будущим матерям. Независимо от целей пациенток — планирования и ведения беременности, профилактических осмотров или решения личных вопросов — наши специалисты всегда готовы оказать квалифицированную помощь и поддержку, — отметил главный врач Бураевской ЦРБ Радик Хасанов.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей.

Фото: ТГ Минздрава РБ

Автор: Жанна МИРОНОВА
