В Башкирии обсудят новые правила донорства и трансплантации органов

Цель — стандартизация процедур изъятия и передачи органов, а также повышение прозрачности работы трансплантологической службы республики.
Проект приказа утверждает перечень государственных медицинских организаций, которым разрешено производить изъятие и хранение органов для трансплантации, а также правила и формы документов организации донорства органов в государственных учреждениях здравоохранения Республики Башкортостан.
В настоящее время документ проходит процедуру общественного обсуждения.
Фото: сайт Университета правительства Москвы