В Башкирии обсудят новые правила донорства и трансплантации органов

Проект приказа «О совершенствовании трансплантологической помощи в Республике Башкортостан» опубликован на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Башкортостан.

Цель — стандартизация процедур изъятия и передачи органов, а также повышение прозрачности работы трансплантологической службы республики.

Проект приказа утверждает перечень государственных медицинских организаций, которым разрешено производить изъятие и хранение органов для трансплантации, а также правила и формы документов организации донорства органов в государственных учреждениях здравоохранения Республики Башкортостан.

В настоящее время документ проходит процедуру общественного обсуждения.

Фото: сайт Университета правительства Москвы

 

Автор: Жанна МИРОНОВА
