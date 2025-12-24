В Башкирии обсудят новые правила донорства и трансплантации органов

Цель — стандартизация процедур изъятия и передачи органов, а также повышение прозрачности работы трансплантологической службы республики.

Проект приказа утверждает перечень государственных медицинских организаций, которым разрешено производить изъятие и хранение органов для трансплантации, а также правила и формы документов организации донорства органов в государственных учреждениях здравоохранения Республики Башкортостан.

В настоящее время документ проходит процедуру общественного обсуждения.

Фото: сайт Университета правительства Москвы