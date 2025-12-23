-18 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Здоровье
23 Декабря , 13:20

В Башкирию за опытом приехали стоматологи из Луганска

Делегация специалистов-медиков из города Красный Луч приехала в Уфу по вопросам организации службы детской стоматологии в ЛНР, сообщает главный внештатный детский стоматолог минздрава РБ и главный внештатный детский специалист минздрава России в ПФО по специальности «Стоматология» Римма Ганиева.

В Башкирию за опытом приехали стоматологи из Луганска
В Башкирию за опытом приехали стоматологи из Луганска

– Луганские коллеги прибыли в Башкирию за обменом опытом. Кроме того, мы обсудили с ними реализацию проекта «Улыбка мира», который совместно запустили в июне 2022 года во время нашей поездки в Красный Ключ, – рассказала Римма Асхатовна. – Так что с членами делегации мы не только давно знакомы, но и тесно сотрудничаем. Это главный врач стоматполиклиники города Красный Луч Ольга Трофименко, а также главный внештатный стоматолог минздрава ЛНР, доцент кафедры терапевтической и детской стоматологии Луганского госмедуниверситета имени Святителя Луки Нина Пимонова.

Всего шесть дней отработали луганские медики в Уфе – с 18 по 23 декабря. Ключевым мероприятием стал их визит в Центр детской стоматологии и ортодонтии на базе Уфимской детской стоматологической поликлиники № 3. Там они ознакомились с методами внедрения принципов бережливого производства, отчетности, организации маршрутизации, оказания неотложной и плановой стоматологической помощи детям.

– Мы обсудили тему цифровизации в стоматологии, как организовать автоматизированное место врача. И наметили план дальнейшего сотрудничества в рамках проекта «Улыбка мира», – продолжила Римма Ганиева. – А поскольку наши гости впервые посетили республику, мы постарались рассказать им о национальных особенностях региона и показать столичные достопримечательности. Так что взаимодействие и дружба между стоматологами Луганской Народной Республики и Республики Башкортостан будут продолжены.

Фото Уфимской детской стоматполиклиники № 3.

В Башкирию за опытом приехали стоматологи из Луганска
В Башкирию за опытом приехали стоматологи из Луганска
В Башкирию за опытом приехали стоматологи из Луганска
В Башкирию за опытом приехали стоматологи из Луганска
В Башкирию за опытом приехали стоматологи из Луганска
В Башкирию за опытом приехали стоматологи из Луганска
В Башкирию за опытом приехали стоматологи из Луганска
Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru