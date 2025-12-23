В Башкирию за опытом приехали стоматологи из Луганска

– Луганские коллеги прибыли в Башкирию за обменом опытом. Кроме того, мы обсудили с ними реализацию проекта «Улыбка мира», который совместно запустили в июне 2022 года во время нашей поездки в Красный Ключ, – рассказала Римма Асхатовна. – Так что с членами делегации мы не только давно знакомы, но и тесно сотрудничаем. Это главный врач стоматполиклиники города Красный Луч Ольга Трофименко, а также главный внештатный стоматолог минздрава ЛНР, доцент кафедры терапевтической и детской стоматологии Луганского госмедуниверситета имени Святителя Луки Нина Пимонова.

Всего шесть дней отработали луганские медики в Уфе – с 18 по 23 декабря. Ключевым мероприятием стал их визит в Центр детской стоматологии и ортодонтии на базе Уфимской детской стоматологической поликлиники № 3. Там они ознакомились с методами внедрения принципов бережливого производства, отчетности, организации маршрутизации, оказания неотложной и плановой стоматологической помощи детям.

– Мы обсудили тему цифровизации в стоматологии, как организовать автоматизированное место врача. И наметили план дальнейшего сотрудничества в рамках проекта «Улыбка мира», – продолжила Римма Ганиева. – А поскольку наши гости впервые посетили республику, мы постарались рассказать им о национальных особенностях региона и показать столичные достопримечательности. Так что взаимодействие и дружба между стоматологами Луганской Народной Республики и Республики Башкортостан будут продолжены.

Фото Уфимской детской стоматполиклиники № 3.