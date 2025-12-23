-18 °С
23 Декабря , 09:47

Профсоюз медиков Башкирии провёл детский новогодний праздник

В уфимском Конгресс-холле «Торатау» устроили новогоднюю елку для детей медицинских работников. В этот день прошло три больших представления, которые собрали более двух с половиной тысяч ребят.

Для участников праздника были организованы фотозоны, новогодние конкурсы, розыгрыши, подготовлены подарки от профсоюза. На праздник приехали дети не только из Уфы, но и из городов и самых отдаленных районов республики

Делегации прибыли из Салавата, Кумертау, Туймазов, а также из отдаленных территорий Башкортостана. Многие председатели профсоюзных организаций, главные врачи пришли на праздник вместе со своими детьми и внуками.

— Сегодня в зале собрались дети медиков — детей людей, которые каждый день спасают жизни. Это дети героев, и они это понимают. Профсоюзная елка — это большая общая встреча, где мы можем быть вместе, порадовать наших детей и еще раз почувствовать, что мы одна команда, — подчеркнул председатель Республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин.

А заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан Елена Галимуллина, поблагодарила родителей за их труд и отметила важность таких мероприятий для поддержки семейных ценностей.

Фото: Профсоюз работников здравоохранения РБ

Автор: Жанна МИРОНОВА
