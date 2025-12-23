До конца года в Башкирии откроются 9 новых женских консультаций

— Программа направлена на обеспечение доступности квалифицированной медицинской помощи женщинам и детям. В республике сегодня функционируют 39 женских консультаций. В следующем году планируется установить 4 модульные женские консультации, а к 2029 году — ещё 7, — отметил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.

В декабре 2025 года в Миякинском и Краснокамском районах открылись новые женские консультации, до конца года их количество увеличится еще на 9. Все они созданы на базе действующих кабинетов врачей акушеров-гинекологов центральных районных больниц.

Для переоснащения женских консультаций республики приобретено 2668 единиц медицинского оборудования: аппараты УЗИ, кольпоскопы, электрохирургические аппараты. Открыты палаты дневного стационара для лечения гинекологической патологии. Вновь созданные женские консультации укомплектованы медицинскими кадрами. В начале 2026 года в Акъярском, Балтачевском, Малоязовском, Караидельском районах также откроются модульные женские консультации.

Одно из них мероприятий национального проекта «Семья», направленных на поддержку рождаемости и улучшение демографической ситуации — диспансеризация с целью оценки репродуктивного здоровья. За 11 месяцев 2025 года осмотры прошли почти полмиллиона человек. Выявлено свыше 83 тысяч случаев заболеваний, в том числе бесплодие, онкологические заболевания, инфекции, передаваемые половым путем.

«Почти год действует национальный проект «Семья». Мы с радостью включились в этот проект и утвердили свою региональную программу «Охрана материнства и детства». Хотим, чтобы квалифицированная помощь была доступна каждой женщине и каждому ребенку, независимо от того, где они живут. Ключевой результат программы - устойчивое снижение материнской, младенческой и детской смертности. Поручаю Минздраву обеспечить неукоснительное выполнение целевых показателей», — написал Андрей Назаров на своей странице в соцсетях.

Фото: ВК Андрея Назарова