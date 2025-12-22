В Башкирии врачи пришили мужчине отрубленный палец

Житель Благовещенска отрубил себе палец сам, работая во дворе. Доктора провели ювелирную работу по его восстановлению, которая включала сшивание мельчайших сосудов для возобновления кровотока, точную фиксацию костей и реконструкцию мягких тканей.



Благодаря профессионализму медиков палец прижился. Сейчас пациент проходит восстановительное лечение, которое включает медикаментозную терапию, физиотерапию и лечебную физкультуру. Ожидается полное восстановление функций пальца после завершения реабилитации.

Фото: минздрав РБ.