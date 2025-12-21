В Башкирии изменили правила выписки рецептов на лекарства

«Меняем правила выписки рецептов: один препарат — один рецепт. Больше не нужно будет оформлять отдельный рецепт на каждую упаковку. Новый порядок потребует более тесного взаимодействия врача и пациента для своевременной коррекции терапии, но общий объем бюрократических процедур заметно сократится», — отметил руководитель ведомства.

Айрат Рахматуллин также подчеркнул, что самой большой группой льготников остаются пациенты с сахарным диабетом.

«С коллегами разобрали вопросы обеспечения датчиками непрерывного мониторинга глюкозы. Активно пополняем складские запасы инсулинами и сахароснижающими препаратами. Уже в январе сформируем для них полный запас лекарств на первое полугодие 2026 года», — заявил министр.

Фото: Ринат РАЗАПОВ.