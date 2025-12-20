Как будут работать поликлиники Башкирии в новогодние праздники

Поликлиники будут работать 31 декабря 2025 года, а также 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 января 2026 года с 08.00 до 17.00, с приёмом вызовов (в том числе неотложных) до 16 часов.

Выходные дни — 1, 4, 7, 11 января 2026 года.

Пациентов с проявлениями гриппа, ОРВИ и коронавируса будут принимать в фильтр-боксах c 08.00 до 17.00 31 декабря 2025 года и 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 января 2026 года.

Медицинские осмотры и диспансеризацию можно пройти 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 января 2026 года.

Женские консультации будут работать 31 декабря 2025 года и 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 января 2026 года.

