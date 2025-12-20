-18 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Здоровье
20 Декабря , 10:31

Как будут работать поликлиники Башкирии в новогодние праздники

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало график работы медицинских организаций в республике в дни новогодних праздников.

Как будут работать поликлиники Башкирии в новогодние праздники
Как будут работать поликлиники Башкирии в новогодние праздники

Поликлиники будут работать 31 декабря 2025 года, а также 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 января 2026 года с 08.00 до 17.00, с приёмом вызовов (в том числе неотложных) до 16 часов.

Выходные дни — 1, 4, 7, 11 января 2026 года.

Пациентов с проявлениями гриппа, ОРВИ и коронавируса будут принимать в фильтр-боксах c 08.00 до 17.00 31 декабря 2025 года и 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 января 2026 года.

Медицинские осмотры и диспансеризацию можно пройти 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 января 2026 года.

Женские консультации будут работать 31 декабря 2025 года и 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 января 2026 года.

Фото: Жанна МИРОНОВА.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru