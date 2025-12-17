В Башкирии медицинский центр благодаря господдержке внедрил новые методы лечения

На эти средства предприятие приобрело медицинское оборудование с рентгенологическим комплексом и авторефкератометром для офтальмологии, что позволит расширить спектр диагностических процедур и методов лечения болезней опорно-двигательного аппарата.

Медицинский центр «Анисия» оказывает около 60 видов медицинских услуг, включая высокотехнологические исследования и диагностику.

— Наша приоритетная цель — сделать кредитные ресурсы более доступными для бизнеса и уменьшить финансовое давление на предприятия, что приобретает особую значимость в сегодняшних экономических реалиях. Микрокредитование выступает ключевым инструментом поддержки, пользующимся высоким спросом среди предпринимателей, — отметила министр предпринимательства и туризма республики Светлана Верещагина.

Фото: сайт правительства РБ