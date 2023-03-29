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Вчера, 13:39

В ЦУР Башкортостана рассказали об операциях по пересадке сердца

В республике с 2013 года сделано 39 операций по трансплантации сердца, рассказала в прямом эфире из ЦУР на канале БСТ главный врач Республиканского кардиоцентра Ирина Николаева.

В ЦУР Башкортостана рассказали об операциях по пересадке сердца
В ЦУР Башкортостана рассказали об операциях по пересадке сердца

Всего в республике 80 человек с пересаженными сердцами. Такую трансплантацию делают только при хронической сердечной недостаточности — серьезной патологии, при которой человек не может жить полноценной жизнью.

Операции по пересадке сердца очень сложные, требуют самого современного оборудования и высококвалифицированных специалистов. В Башкирии такие условия для трансплантации есть только в Республиканском кардиоцентре, объяснила специалист. Она также посоветовала всем не пренебрегать диспансеризацией и регулярно обследовать свой организм.

Фото из открытых источников

Автор:Жанна МИРОНОВА
Теги:#цурбашкортостан
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