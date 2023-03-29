В ЦУР Башкортостана рассказали об операциях по пересадке сердца

Всего в республике 80 человек с пересаженными сердцами. Такую трансплантацию делают только при хронической сердечной недостаточности — серьезной патологии, при которой человек не может жить полноценной жизнью.

Операции по пересадке сердца очень сложные, требуют самого современного оборудования и высококвалифицированных специалистов. В Башкирии такие условия для трансплантации есть только в Республиканском кардиоцентре, объяснила специалист. Она также посоветовала всем не пренебрегать диспансеризацией и регулярно обследовать свой организм.

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