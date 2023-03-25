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Cанаторий «Танып» в Аскинском районе вошел в ТОП-30 российских здравниц

Рабочая поездка в Аскинский район главы республики Радий Хабирова включала посещение санатория «Танып». Здравница вошла в тридцатку федерального рейтинга лучших санаториев страны, сообщает пресс-служба главы региона.

Cанаторий «Танып» в Аскинском районе вошел в ТОП-30 российских здравниц
Cанаторий «Танып» в Аскинском районе вошел в ТОП-30 российских здравниц

В санатории «Танып» лечат заболевания костно-мышечной системы, органов пищеварения, кожи, органов дыхания и систем кровообращения. Радий Хабиров крайне высоко оценил рекреационный потенциал санатория  после посещения, в том числе, цеха розлива минеральной воды в здравнице. Здесь в день разливают около 10 тысяч литров лечебно-столовой и родниковой воды, которую с охотой берут не только в Башкирии, но и в Татарстане, Свердловской и Челябинской областях, Пермском крае.

– Мало регионов России могут похвастаться такими здравницами, как в нашей республике. В Башкортостане их целая сеть. «Танып» – одно из районообразующих предприятий, хотя здесь трудятся не только жители Аскинского района. Здесь отличные природные условия, хорошая материальная база, сильный менеджмент. Всё это позволяет успешно развивать возможности санатория, - подчеркнул Радий Хабиров.

Фото glavarb.ru

Cанаторий «Танып» в Аскинском районе вошел в ТОП-30 российских здравниц
Cанаторий «Танып» в Аскинском районе вошел в ТОП-30 российских здравниц
Cанаторий «Танып» в Аскинском районе вошел в ТОП-30 российских здравниц
Cанаторий «Танып» в Аскинском районе вошел в ТОП-30 российских здравниц
Cанаторий «Танып» в Аскинском районе вошел в ТОП-30 российских здравниц
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:санаториитаныпаскинский районфедеральный рейтинг топ-100розлив минеральной водырадий хабиров
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