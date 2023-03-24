В Уфе объявлен карантин по кори

Чтобы попасть в больницу скорой медицинской помощи (№ 22) пациенту нужна справка о наличии вакцинации против кори или перенесенном заболевании, уточнили в пресс-службе.

Напомним, министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщал накануне, что в республике зарегистрировано пять случаев кори. По его словам, ни один из заболевших не был вакцинирован.

Между тем, специфических лекарственных средств для лечения кори сейчас нет, поэтому самое эффективное профилактическое мероприятие – вакцинация.

Фото из открытых источников.