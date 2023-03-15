В Башкирию корь привезли из Египта

Корь «доставили» в Башкирию дети, вернувшиеся с отдыха в Египте, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Дети – из одной семьи. К сожалению, никто (сколько их, Роспотребнадзор не уточнил) не был привит.

Эпидемиологи определили круг контактных лиц. Им пришлось пройти иммунизацию, за состоянием их здоровья наблюдают медики. Ситуация находится на контроле регионального управления Роспотребнадзора.

Мы уже сообщали о первом случае заражения корью в этом году – ее выявили у ребенка, прибывшего из Таджикистана.

Корь распространяется очень быстро. Специфических лекарственных средств для лечения кори на сегодняшний день не существует. Единственная защита – прививка.

Фото из открытых источников.