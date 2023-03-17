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Пятеро жителей Башкирии заболели корью, из них четверо детей

Пять случаев заболевания корью зарегистрировано в регионе с начала года. Об этом сообщил вчера, 16 марта, на своей странице в соцсети министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Пятеро жителей Башкирии заболели корью, из них четверо детей
Пятеро жителей Башкирии заболели корью, из них четверо детей

- Все пациенты госпитализированы, их состояние оценивается как среднее тяжелое, - написал Айрат Рахматуллин. – Отмечу, что все заболевшие корью ранее не были вакцинированы от этой инфекции. Система здравоохранения республики готова к обострению ситуации с корью и справится со вспышкой заболевания, если она случится.

В пресс-службе минздрава уточнили, что первый случай кори выявлен у ребенка, прибывшего с родителями из Республики Таджикистан. Второй случай у ребенка, который с ним контактировал в этой же семье. Это было в начале марта. 15 марта стало известно сразу о групповом заболевании - инфекцию обнаружили у двоих детей и одного взрослого, которые побывали на отдыхе в Египте.

В очагах заболевания проведено эпидемиологическое расследование.  Определен круг контактных лиц и проведена экстренная иммунизация против кори тех членов семьи, кто ранее не прививался от нее. Ведь заболеть можно в любом возрасте. Причем, взрослые переносят корь гораздо тяжелее детей.

В министерстве напомнили о коварстве инфекции, поскольку она быстро распространяется по многоэтажному жилому дому. И предупредили, что единственной надежной защитой является вакцинация.

Фото из открытых источников.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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