Первый случай кори выявлен в Башкирии

По словам пресс-секретаря ведомства Регины Акмаловой, заболевший ребенок не был вакцинирован от кори. Эпидемиологи определили круг его контактных лиц – каждому провели экстренную иммунизацию. Поскольку корь – высокозаразная инфекция, живущие вместе люди заражаются в ста процентах случаях. Контактные лица находятся под медицинским наблюдением. Эпидрасследование продолжается, ситуация находится на контроле.

Вирус кори отличается высокой летучестью. Он может распространяться по вентиляционным трубам и шахтам лифтов. В этом случае одновременно могут заразиться не болевшие ранее корью дети и взрослые, проживающие во всем доме.

В ведомстве отметили, что специфических лекарственных средств для лечения кори на сегодняшний день не существует. Единственная защита – прививка. Иммунитет вырабатывается и у переболевших корью. Вакцинация проводится один раз в год и ревакцинация – один раз в шесть лет.

Кстати, в этом году случаи кори зарегистрированы в 12 регионах страны. Вспышки заболевания произошли в Новосибирской, Саратовской, Самарской областях и Республике Дагестан.

Фото из открытых источников.