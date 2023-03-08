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Первый случай кори выявлен в Башкирии

В Башкирии зарегистрирован случай заболевания корью. Заболел ребенок, прибывший из Таджикистана. Об этом сообщила вчера, 7 марта, пресс-служба Роспотребнадзора республики.

Первый случай кори выявлен в Башкирии
Первый случай кори выявлен в Башкирии

По словам пресс-секретаря ведомства Регины Акмаловой, заболевший ребенок не был вакцинирован от кори. Эпидемиологи определили круг его контактных лиц – каждому провели экстренную иммунизацию. Поскольку корь – высокозаразная инфекция, живущие вместе люди заражаются в ста процентах случаях. Контактные лица находятся под медицинским наблюдением. Эпидрасследование продолжается, ситуация находится на контроле.
Вирус кори отличается высокой летучестью. Он может распространяться по вентиляционным трубам и шахтам лифтов. В этом случае одновременно могут заразиться не болевшие ранее корью дети и взрослые, проживающие во всем доме.

В ведомстве отметили, что специфических лекарственных средств для лечения кори на сегодняшний день не существует. Единственная защита – прививка. Иммунитет вырабатывается и у переболевших корью. Вакцинация проводится один раз в год и ревакцинация – один раз в шесть лет.

Кстати, в этом году случаи кори зарегистрированы в 12 регионах страны. Вспышки заболевания произошли в Новосибирской, Саратовской, Самарской областях и Республике Дагестан.

Фото из открытых источников.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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