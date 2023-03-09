В перинатальном центре в Уфе выходили девочку, родившуюся с весом 1200 граммов

В перинатальном центре малышка появилась на свет 23 января. Ей сразу же была проведена искусственная вентиляция легких, также вводился специальный препарат, помогающий легким «созреть». После интенсивной терапии на 9-е сутки ребенок начал самостоятельно дышать. Выхаживание и лечение продолжились в отделении для недоношенных детей. После выписки врачи продолжат наблюдение за ней по месту жительства.

Министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин отметил работу неонатологической службы и реаниматологов.

«Мы выхаживаем детей с экстремально малого веса. После рождения проводятся реанимационные мероприятия и начинается долгий и качественный этап выхаживания, - сказал чиновник, присутствовавший на выписке. - Врачей мы обучаем в федеральных клиниках, стремимся, чтобы наши медорганизации были лучшими не только в республике, но и во всей стране».

Ранее минздрав республики сообщил, что в Башкирии удалось снизить показатели младенческой смертности. Также в Республиканском генетическом центре заработала программа по расширенному неонатальному скринингу, которая позволяет выявлять опасные заболевания с момента рождения ребенка.

Фото пресс-службы минздрава РБ.