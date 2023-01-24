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Вчера, 13:42

В Башкирии новорожденных начали обследовать на 36 наследственных заболеваний

Республиканский медико-генетический центр присоединился к масштабному федеральному проекту, направленному на снижение смертности и инвалидизации детей.  

В Башкирии новорожденных начали обследовать на 36 наследственных заболеваний
В Башкирии новорожденных начали обследовать на 36 наследственных заболеваний

С 1 января в рамках федеральной программы в Республиканском медико-генетическом центре в Уфе заработала программа расширенного неонатального скрининга новорожденных на наследственные заболевания.

Перечень диагностируемых здесь патологий расширился с 5 до 36. Теперь в него входят такие заболевания, как спинально-мышечная атрофия и первичные иммунодефицитные состояния.

Важно, что лаборатория в Уфе является межрегиональным центром. Кроме Башкирии сюда также поступают пробы из 6 субъектов ПФО: республики Марий Эл, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской областей и Пермского края.

Все результаты направляются в вертикально интергрированную медицинскую информационную систему «Акушерство, гинекология и неонатология».

С начала 2023 года сюда поступило порядка 7,5 тысяч проб в рамках расширенного неонатального скрининга. На данный момент обследовано 7 тысяч. Отклонения выявлены у менее одного процента.

«В первую очередь, скрининг проводится для того, чтобы исключить вероятность преждевременной смерти ребенка из-за различных осложнений, вызванных наследственным заболеванием.  Современные методы лечения позволяют сохранить жизнь и здоровье ребенка при ранней диагностики», - отметил главный врач РМГЦ Фаниль Билалов.  

Фото автора. 

 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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