-8 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Здоровье
Сегодня, 10:05

Более 17 тысяч новорожденных ПФО прошли неонатальный скрининг в Башкирии в 2023 году

В Башкирии с начала года неонатальный скрининг прошли 17 849 новорожденных Приволжского федерального округа, из них 4500 малышей, родившихся в республике. Об этом сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

Более 17 тысяч новорожденных ПФО прошли неонатальный скрининг в Башкирии в 2023 году
Более 17 тысяч новорожденных ПФО прошли неонатальный скрининг в Башкирии в 2023 году

В Республиканский медико-генетический центр доставляются образцы биоматериалов не только из роддомов Башкирии, но и из 151 роддома ПФО: Оренбургской, Ульяновской, Самарской, Саратовской областей, Пермского края и Республики Марий Эл.

В итоге 74 ребенка, прошедших исследования, отнесены к группе риска наследственных и врожденных заболеваний. 40 по наследственным болезням обмена веществ, 37 по первичному иммунодефициту, 3 по спинальной мышечной атрофии.

По результатам расширенного неонатального скрининга 22 младенца из Башкирии отнесены к группе риска наследственных и врожденных заболеваний. Из них восемь - по болезням обмена веществ и 14 - по первичному иммунодефициту.

«Неонатальный скрининг - одно из первых важных исследований малыша. Возможности в выявлении у младенцев редких, сложных заболеваний возросли в несколько раз», - сообщает руководитель минздрава.  

Программа по расширенному неонатальному скринингу стартовала 1 января. В регионах России определены 11 медицинских организаций для его проведения. Один из них, Республиканский медико-генетический центр, находится в Уфе. Напомним, здесь обследуют малышей на 36 врожденных заболеваний.

Фото из открытых источников.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика