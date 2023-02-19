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Сегодня, 11:29

В Башкирии два человека скончались от COVID-19

В республике за сутки заболел коронавирусом 271 человек. По сравнению с концом января фиксируется четырехкратный рост заболеваемости ковидом, следует из данных минздрава региона.

В Башкирии два человека скончались от COVID-19
В Башкирии два человека скончались от COVID-19

Медики сообщили, что в стационарах находятся 164 человека, две трети которых в возрасте 60+. На амбулаторном лечении пребывают 2018 человек.

За сутки выздоровели и выписались из госпиталей 189 жителей региона, в общей сложности за все время пандемии в Башкирии переболели COVID-19 343 975 человек.  

- Мы выражаем умеренный оптимизм, что с завершением осенне-зимнего периода, с развитием весенние-летнего и заболеваемость пойдёт на нет. В этом случае мы уже можем говорить, что COVID-19 переходит по всем правилам игры в группу ОРВИ к другим возбудителям. Но на сегодня даже в России от этой болезни умирают ежедневно десятки человек, и поэтому сейчас полностью снимать и всю нашу осторожность несколько преждевременно, - заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

 

Фото Александр ДАНИЛОВ.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:ковид-статистикаминздрав башкириикоронавирусрост заболеваемости
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