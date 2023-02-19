Евгений Балицкий выразил признательность врачам из Башкирии

По словам главы региона, в Запорожской области сегодня 16 врачей из Уфы, Смоленска, Ижевска и Владивостока оказывают плановую и экстренную медицинскую помощь жителям региона.

- Медики – люди мирной профессии, сегодня трудятся в зоне проведения СВО не жалея сил. На мой вопрос о проблемах в работе скромно отвечают, что непреодолимых трудностей нет, есть рабочие моменты. Благодарен врачам за каждую спасенную жизнь, за то, что воспринимают боль каждого пациента как свою, за то, что вынуждены работать сутки напролет вдали от своего дома и семьи, за самоотверженность и профессионализм, - рассказал Евгений Балицкий.

Две мобильные выездные бригады из различных медорганизаций, находящихся в ведении минздрава России, сформированы из врачей-добровольцев, которые не только спасают людей, но и консультируют медиков Запорожья.

Напомним, что в области с регулярным постоянством действуют выездные сводные медицинские врачебно-сестринские бригады из Башкирии.

Фото тг-канал Евгения Балицкого.