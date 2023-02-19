-15 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Здоровье
Сегодня, 10:42

Евгений Балицкий выразил признательность врачам из Башкирии

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал пост на своей странице в соцсетях, в котором поблагодарил медиков из дружественных российских регионов, работающих в Запорожье.

Евгений Балицкий выразил признательность врачам из Башкирии
Евгений Балицкий выразил признательность врачам из Башкирии

По словам главы региона, в Запорожской области сегодня 16 врачей из Уфы, Смоленска, Ижевска и Владивостока оказывают плановую и экстренную медицинскую помощь жителям региона.

- Медики – люди мирной профессии, сегодня трудятся в зоне проведения СВО не жалея сил. На мой вопрос о проблемах в работе скромно отвечают, что непреодолимых трудностей нет, есть рабочие моменты. Благодарен врачам за каждую спасенную жизнь, за то, что воспринимают боль каждого пациента как свою, за то, что вынуждены работать сутки напролет вдали от своего дома и семьи, за самоотверженность и профессионализм, - рассказал Евгений Балицкий.

Две мобильные выездные бригады из различных медорганизаций, находящихся в ведении минздрава России, сформированы из врачей-добровольцев, которые не только спасают людей, но и консультируют медиков Запорожья.

Напомним, что в области с регулярным постоянством действуют выездные сводные медицинские врачебно-сестринские бригады из Башкирии.

 

Фото тг-канал Евгения Балицкого.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:запорожьеврио губернатораевгений балицкийбригады медиков из башкирииврачи в зоне свопомощь минздраву запорожской области
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика