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Вчера, 13:45

Глава минздрава Башкирии объяснил, почему не работает ангиограф в РКБ имени Куватова

Сегодня, 13 февраля, на оперативном совещании правительства региона в ЦУР министр здравоохранения Айрат Рахматуллин ответил на вопрос главы Башкирии о неисправном аппарате для проведения ангиографии в республиканской больнице.

Глава минздрава Башкирии объяснил, почему не работает ангиограф в РКБ имени Куватова
Глава минздрава Башкирии объяснил, почему не работает ангиограф в РКБ имени Куватова

После доклада министра о том, как работает установленное в медицинских организациях региона «тяжелое» диагностическое оборудование, как это повышает доступность оказания экстренного обследования и оказания медицинской помощи населению, глава республики Радий Хабиров озвучил информацию контрольного управления администрации главы РБ.

- Меня смущает, что проверка обнаружила оборудование либо списанное, либо неисправное, либо не введенное в эксплуатацию, но состоящее в системе РМИАС (республиканская медицинская информационно-аналитическая система – ред.), - сказал Радий Хабиров. – Например, в 2022 году списано четыре флюорографа, неисправен один ангиограф в РКБ имени Куватова. Что с ним, вы разбирались?

- Да, он требует ремонта, - ответил министр Айрат Рахматуллин. – Мы заказали запчасти на 24 миллиона рублей. Ждем, когда они поступят.

Фото из открытых источников.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
Теги:#нацпроект «здравоохранение» #федеральная программа «модернизация первичного звена» #минздрав башкирии
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