В Башкирии зафиксирован рост заболевания гриппом и ОРВИ детей до 14 лет

Всего за неделю зафиксировано свыше 32 тысячи случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Наблюдается рост к концу января этого года.
В ведомстве отметили, что в циркуляции вирусов грипп А сдает свои позиции, преобладает грипп В.
В связи с ростом заболеваемости среди детей родителей просят при первых признаках болезни не водить ребенка в детсад или школу, кружки и секции. И сразу же обратиться за медицинской помощью.
Роспотребнадзор напоминает, что лучшей защитой является соблюдение санитарно-гигиенических требований.
Фото Рината РАЗАПОВА.