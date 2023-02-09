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Сегодня, 18:20

В Башкирии зафиксирован рост заболевания гриппом и ОРВИ детей до 14 лет

За прошедшую неделю около 47 процентов заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями составили дети до 14 лет. Об этом сообщила сегодня, 9 февраля, пресс-служба Роспотребнадзора по Башкирии.

В Башкирии зафиксирован рост заболевания гриппом и ОРВИ детей до 14 лет
В Башкирии зафиксирован рост заболевания гриппом и ОРВИ детей до 14 лет

Всего за неделю зафиксировано свыше 32 тысячи случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Наблюдается рост к концу января этого года.

В ведомстве отметили, что в циркуляции вирусов грипп А сдает свои позиции, преобладает грипп В.

В связи с ростом заболеваемости среди детей родителей просят при первых признаках болезни не водить ребенка в детсад или школу, кружки и секции. И сразу же обратиться за медицинской помощью.

Роспотребнадзор напоминает, что лучшей защитой является соблюдение санитарно-гигиенических требований.

Фото Рината РАЗАПОВА.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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