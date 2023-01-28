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Вчера, 11:40

В Башкирии растет заболеваемость детей ОРВИ и гриппом

За прошедшую неделю гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями в республике заболело свыше 29 тысяч человек. Об этом сообщила вчера, 27 января, пресс-служба Роспотребнадзора по Башкирии.

В Башкирии растет заболеваемость детей ОРВИ и гриппом
В Башкирии растет заболеваемость детей ОРВИ и гриппом

В ведомстве отметили, что в целом рост заболеваемости населения  остановился. Но растет число заболевших детей.

- Продолжает преобладать в структуре инфекционных заболеваний грипп А, - подчеркнула пресс-секретарь Роспотребнадзора по РБ Регина Акмалова. – Но активность этого штамма снижается. Увеличивается доля гриппа В. Все заболевшие гриппом (лабораторно подтвержденным) не были от него привиты.

Сколько на данный момент в республике зарегистрировано случаев заболевания детей и взрослых гриппом, она не уточнила.

В ведомстве просят не водить детей в детсады и школы, учреждения дополнительного образования при малейших признаках инфекционных заболеваний.

Фото Рината РАЗАПОВА.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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