В Башкирии растет заболеваемость детей ОРВИ и гриппом

В ведомстве отметили, что в целом рост заболеваемости населения остановился. Но растет число заболевших детей.

- Продолжает преобладать в структуре инфекционных заболеваний грипп А, - подчеркнула пресс-секретарь Роспотребнадзора по РБ Регина Акмалова. – Но активность этого штамма снижается. Увеличивается доля гриппа В. Все заболевшие гриппом (лабораторно подтвержденным) не были от него привиты.

Сколько на данный момент в республике зарегистрировано случаев заболевания детей и взрослых гриппом, она не уточнила.

В ведомстве просят не водить детей в детсады и школы, учреждения дополнительного образования при малейших признаках инфекционных заболеваний.

Фото Рината РАЗАПОВА.

