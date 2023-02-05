Врача из Башкирии наградили в Кремле

В номинации «Дарящий знания» лауреатом стала врач-психотерапевт республиканского клинического онкологического диспансера Елена Курбановская.



Премию вручают за вклад в борьбу с онкологическими заболеваниями врачам, волонтерам, общественным деятелям, благотворительным организациям.



«После 20 лет работы врачом-терапевтом в отделении грудной хирургии республиканского клинического онкологического диспансера Елена Курбановская прошла профессиональную переподготовку и с 2003 года работает врачом-психотерапевтом. Проводит индивидуальную, групповую психотерапию, беседы в палатах, читает лекции. Принимает участие в деятельности групп поддержки в чатах взаимопомощи.



Елена Курбановская является помощником председателя Свято-Елисаветинского сестричества милосердия Уфимской епархии, занимается координацией сестер милосердия в онкодиспансере, при необходимости проводит индивидуальные беседы с сестрами, оказывает психологическую поддержку. Также участвует в работе православной семейной базы отдыха «Сретение».

Как отмечают коллеги, Елену Михайловну отличает невероятная отдача по отношению к пациентам, способность подобрать правильные слова даже в самых сложных случаях», - подчеркнул Максим Забелин.

Фото: Максим Забелин ВК.