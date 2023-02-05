-18 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Здоровье
Сегодня, 11:41

Врача из Башкирии наградили в Кремле

Церемония награждения лауреатов премии «Будем жить» прошла накануне вечером в Государственном Кремлевском дворце в Москве, сообщил в соцсетях руководитель администрации главы РБ Максим Забелин.

Врача из Башкирии наградили в Кремле
Врача из Башкирии наградили в Кремле

В номинации «Дарящий знания» лауреатом стала врач-психотерапевт республиканского клинического онкологического диспансера Елена Курбановская.

Премию вручают за вклад в борьбу с онкологическими заболеваниями врачам, волонтерам, общественным деятелям, благотворительным организациям.

«После 20 лет работы врачом-терапевтом в отделении грудной хирургии республиканского клинического онкологического диспансера Елена Курбановская прошла профессиональную переподготовку и с 2003 года работает врачом-психотерапевтом. Проводит индивидуальную, групповую психотерапию, беседы в палатах, читает лекции. Принимает участие в деятельности групп поддержки в чатах взаимопомощи.

Елена Курбановская является помощником председателя Свято-Елисаветинского сестричества милосердия Уфимской епархии, занимается координацией сестер милосердия в онкодиспансере, при необходимости проводит индивидуальные беседы с сестрами, оказывает психологическую поддержку. Также участвует в работе православной семейной базы отдыха «Сретение».

Как отмечают коллеги, Елену Михайловну отличает невероятная отдача по отношению к пациентам, способность подобрать правильные слова даже в самых сложных случаях», - подчеркнул Максим Забелин.

Фото: Максим Забелин ВК.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика