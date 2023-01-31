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Прокуратура объявила предостережение министру здравоохранения Башкирии из-за закупки лекарств

Выявленные недочеты могут привести к нарушению прав пациентов на получение бесплатных медикаментов

Прокуратура объявила предостережение министру здравоохранения Башкирии из-за закупки лекарств
Прокуратура объявила предостережение министру здравоохранения Башкирии из-за закупки лекарств

Прокуратура Башкирии объявила предостережение министру здравоохранения республики Айрату Рахматуллину. Пресс-служба надзорного ведомства пояснила, что основанием для этого стали нарушения организации закупки некоторых наименований лекарств.

В предостережении министру говорится о недопустимости несвоевременного и неэффективного использования бюджетных средств. В прокуратуре отмечают, что действия минздрава могут привести к несвоевременной поставке препаратов в государственные аптеки.

Прокуратура отмечает, что в минувшем году удалось восстановить права на бесплатные медикаменты, лечебное питание и средства реабилитации более 1000 детей.

Фото из открытых источников. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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