Прокуратура объявила предостережение министру здравоохранения Башкирии из-за закупки лекарств

Прокуратура Башкирии объявила предостережение министру здравоохранения республики Айрату Рахматуллину. Пресс-служба надзорного ведомства пояснила, что основанием для этого стали нарушения организации закупки некоторых наименований лекарств.

В предостережении министру говорится о недопустимости несвоевременного и неэффективного использования бюджетных средств. В прокуратуре отмечают, что действия минздрава могут привести к несвоевременной поставке препаратов в государственные аптеки.

Прокуратура отмечает, что в минувшем году удалось восстановить права на бесплатные медикаменты, лечебное питание и средства реабилитации более 1000 детей.

Фото из открытых источников.