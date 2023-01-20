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Сегодня, 12:59

В ЦУР рассказали о защите от мышиной лихорадки

Как уберечь себя и близких от этой болезни, рассказала в прямом эфире из ЦУР Башкортостана на канале БСТ заместитель начальника отдела эпиднадзора и санитарной охраны территории Роспотребнадзора по республике Елена Шакирова.

В ЦУР рассказали о защите от мышиной лихорадки
В ЦУР рассказали о защите от мышиной лихорадки

Башкирия — один из регионов, где помнить о мышиной лихорадке приходится даже зимой. К примеру, в Туймазинском районе осенью и в начале этой зимы выросла заболеваемость ГЛПС — геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

Инфекцию переносят мышевидные грызуны, поэтому в зоне риска находятся и сельские, и городские жители, рассказала специалист. Уберечь себя и близких от геморрагической лихорадки помогут приманки, ловушки, отпугиватели для мышей и крыс. Уменьшить риск заражения также поможет  влажная уборка помещений, перчатки и маски, хранение продуктов в недоступном для грызунов месте.

Фото из открытых источников

Автор:Жанна МИРОНОВА
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