В ЦУР рассказали о защите от мышиной лихорадки

Башкирия — один из регионов, где помнить о мышиной лихорадке приходится даже зимой. К примеру, в Туймазинском районе осенью и в начале этой зимы выросла заболеваемость ГЛПС — геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

Инфекцию переносят мышевидные грызуны, поэтому в зоне риска находятся и сельские, и городские жители, рассказала специалист. Уберечь себя и близких от геморрагической лихорадки помогут приманки, ловушки, отпугиватели для мышей и крыс. Уменьшить риск заражения также поможет влажная уборка помещений, перчатки и маски, хранение продуктов в недоступном для грызунов месте.

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