Два новых модульных ФАПа открыли в Стерлибашевском районе Башкирии

Поздравляя тятербашевцев и муртазинцев с открытием столь важных социальных объектов, глава администрации района Рустам Рахмангулов отметил, что это долгожданное событие для сельчан. Он поблагодарил строителей и всех тех, кто участвовал в строительстве ФАПов и благоустройстве территорий. И выразил уверенность в том, что это станет ещё одним шагом по улучшению качества жизни и сохранению здоровья жителей дальних деревень.

- Очень рада долгожданному открытию! – сказала фельдшер Тятербашевского ФАПа Гульшат Сагидуллина, ее стаж больше 20 лет. - Работать в комфортных условиях – одно удовольствие. Всё новое и современное - и оборудование, и мебель. Лекарствами, медикаментами полностью обеспечены. В здании тепло, уютно, светло.

Гульшат Сагидуллиной и ее коллеге в Муртазинском ФАПе Гульназ Худайбердиной вручили благодарственные письма администрации района за многолетнюю, плодотворную работу и большой вклад в развитие здравоохранения района.

Директору ООО «Урожай» Ильдару Гаскарову, председателю СПК им. Ленина Юрису Синагулову и индивидуальному предпринимателю Фариту Исмагилову минздрав республики объявил благодарность за активное участие в благоустройстве прилегающих к ФАПам территорий.

Тятербашевский ФАП обслуживает 235 человек, в том числе 39 детей. Муртазинский ФАП -199 человек, из них 33 ребенка.

Новые ФАПы оснащены необходимым медицинским оборудованием, инструментами, расходным материалом, лекарственными препаратами, мебелью. Это делает своевременную качественную медицинскую помощь ближе и доступнее сельчанам. Ведь оказанная профессионалом квалифицированная первая медицинская помощь необходима сразу.

Фото пресс-службы администрации Стерлибашевского района.