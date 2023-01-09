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Сегодня, 14:17

В Башкирии снизилось число заболевших коронавирусной инфекцией

Третий день наблюдается снижение заболеваемости ковидом в республике. Оперативные данные на сегодня, 9 января, опубликовал оперштаб минздрава Башкирии.

В Башкирии снизилось число заболевших коронавирусной инфекцией
В Башкирии снизилось число заболевших коронавирусной инфекцией

За сутки диагноз подтвержден у 203 жителей региона. Снижение числа заболевших коронавирусом фиксируется третий день – 7 января было 239 случаев, 8 января 232. В предыдущие январские дни было от 324 до 367 заболевших за сутки.

Сегодня в стационарах находятся 135 пациентов с ковидом, из них 95 старше 60 лет. Среди госпитализированных 12 человек - в тяжелом состоянии.

Амбулаторное лечение получают 1598 пациентов.

Летальных исходов от ковида за сутки не произошло.

План вакцинации от коронавирусной инфекции в регионе перевыполнен. Первым компонентом привиты 142,2% от подлежащего вакцинации  населения или 113,8% от общего количества взрослого населения республики – это более 3,5 миллиона человек. Полностью привиты более 3,3 миллиона жителей Башкирии. Это 134,8% от подлежащего вакцинации или 108% взрослого населения. Около миллиона жителей ревакцинировано.

Фото пресс-службы минздрава РБ.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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