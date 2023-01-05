В Башкирии диспансеризацию прошли более одного миллиона взрослых жителей

Уточняется, что на первом месте среди выявленных заболеваний — патологии системы кровообращения (38 430 случаев), на втором –органов пищеварения (19 154 случая), на третьем месте – болезни органов дыхания (6 434 случая).

Среди социально-значимых заболеваний впервые выявлено 14 случаев туберкулеза, 725 случаев злокачественных новообразований, 2 356 – сахарного диабета, 2 811 случаев ишемической болезни сердца.

Всего за 11 месяцев 2022 года первый этап диспансеризации взрослого населения и профилактические медосмотры в республике прошли 1176 703 человека.

Между тем

По статистике, только 38 процентов пациентов посещают медицинские учреждения с профилактической целью.

При этом, медики советуют проходить диспансеризацию один раз в три года, если вам от 18 до 39 лет, и ежегодного, если вы старше 40 лет. Для ее прохождения нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медстрахования.

Фото: РАиф БАДЫКОВ.