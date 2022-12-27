В Башкирии инвесторам предложили вложиться в производство протезов за 200 миллионов рублей

- Для успешной реализации проекта в республике имеются необходимые сырьевые и кадровые ресурсы. В кейсе для производства представлены три площадки – в Стерлитамаке, Ишимбае и Белебее. Корпорация развития окажет инвестору безвозмездную поддержку как при выборе подходящей территории, так и на всех остальных этапах реализации проекта, сопроводив его до полного запуска производства, - подчеркнул гендиректор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов.

Как рассчитывают эксперты, производство можно развернуть за год, причем полностью окупится весь проект менее чем за пять лет. Более того, специалистов по биомедицинской инженерии в Башкирии готовят аж три вуза.