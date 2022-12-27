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27 Декабря , 16:34

В Башкирии инвесторам предложили вложиться в производство протезов за 200 миллионов рублей

Корпорация развития республики разработала новый бизнес-кейс для производителей в Ишимбае и Белебее. Общий размер инвестиций в предприятие по выпуску протезов верхних и нижних конечностей превысят 207 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Башкирии инвесторам предложили вложиться в производство протезов за 200 миллионов рублей
В Башкирии инвесторам предложили вложиться в производство протезов за 200 миллионов рублей

- Для успешной реализации проекта в республике имеются необходимые сырьевые и кадровые ресурсы.  В кейсе для производства представлены три площадки – в Стерлитамаке, Ишимбае и Белебее. Корпорация развития окажет инвестору безвозмездную поддержку как при выборе подходящей территории, так и на всех остальных этапах реализации проекта, сопроводив его до полного запуска производства, - подчеркнул гендиректор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов.

Как рассчитывают эксперты, производство можно развернуть за год, причем полностью окупится весь проект менее чем за пять лет. Более того, специалистов по биомедицинской инженерии в Башкирии готовят аж три вуза.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:биомедицинапротезыинвестиционное предложениебизнес-кейскорпорация развития рбгаббасов
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