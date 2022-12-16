В Хайбуллинском районе Башкирии открылся современный ФАП

В деревне Мамбетово живет 450 человек, всем необходима своевременная и качественная медицинская помощь. Но раньше ФАП находился в тесном здании деревенского клуба и давно устарел «морально и физически», не соответствовал современным требованиям к медучреждениям.

Семь лет фельдшерско-акушерским пунктом заведовала одна из опытных фельдшеров Хайбуллинского района Фарзана Каипова. Фарзана Галияновна старалась компенсировать отсутствие современного оборудования профессиональным выполнением своих обязанностей и чутким отношением к больным людям. И вместе с ними радовалась модернизации первичной медицинской помощи в деревне.

Светлый, просторный, теплый и по-домашнему уютный ФАП отвечает всем современным требованиям и санитарным нормам. Он укомплектован всем необходимым медоборудованием и инструментами, есть все необходимые кабинеты – место ожидания, фельдшерский, смотровая, процедурная, имеется теплый санузел, холодная и горячая вода. Словом, все, чтобы принимать пациентов с максимальным комфортом для них. Предусмотрены комнаты для персонала, хранения медикаментов и хозяйственный блок.

Здание стоимостью около трех миллионов рублей построено в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». ФАП полностью оснащён современным оборудованием и мебелью на сумму более 400 тысяч рублей также по программе модернизации первичного звена здравоохранения Республики Башкортостан.

Побывав на открытии Мамбетовского ФАПа, министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин с рабочим визитом по проверке доступности первичной медико-санитарной помощи осмотрел Бурибаевскую врачебную амбулаторию, Акъярскую центральную районную больницу. Так, врачебная амбулатория открылась после капитального ремонта. Созданы комфортные условия для приема и лечения пациентов.

Фото пресс-службы администрации Хайбуллинского района.