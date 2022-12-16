-4 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Здоровье
Вчера, 10:02

В Хайбуллинском районе Башкирии открылся современный ФАП

Модульный фельдшерско-акушерский пункт по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» открылся в деревне Мамбетово Хайбуллинского района. В торжественном мероприятии 14 декабря участвовал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

В Хайбуллинском районе Башкирии открылся современный ФАП
В Хайбуллинском районе Башкирии открылся современный ФАП

В деревне Мамбетово живет 450 человек, всем необходима своевременная и качественная медицинская помощь. Но раньше ФАП находился в тесном здании деревенского клуба и давно устарел «морально и физически», не соответствовал современным требованиям к медучреждениям.

Семь лет фельдшерско-акушерским пунктом заведовала одна из опытных фельдшеров Хайбуллинского района Фарзана Каипова. Фарзана Галияновна старалась компенсировать отсутствие современного оборудования профессиональным выполнением своих обязанностей и чутким отношением к больным людям. И вместе с ними радовалась модернизации первичной медицинской помощи в деревне.

Светлый, просторный, теплый и по-домашнему уютный ФАП отвечает всем современным требованиям и санитарным нормам. Он укомплектован всем необходимым медоборудованием и инструментами, есть все необходимые кабинеты – место ожидания, фельдшерский, смотровая, процедурная, имеется теплый санузел, холодная и горячая вода. Словом, все, чтобы принимать пациентов с максимальным комфортом для них. Предусмотрены комнаты для персонала, хранения медикаментов и хозяйственный блок.

Здание стоимостью около трех миллионов рублей построено в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». ФАП полностью оснащён современным оборудованием и мебелью на сумму более 400 тысяч рублей также по программе модернизации первичного звена здравоохранения Республики Башкортостан.

Побывав на открытии Мамбетовского ФАПа, министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин с рабочим визитом по проверке доступности первичной медико-санитарной помощи осмотрел Бурибаевскую врачебную амбулаторию, Акъярскую центральную районную больницу. Так, врачебная амбулатория открылась после капитального ремонта. Созданы комфортные условия для приема и лечения пациентов.

Фото пресс-службы администрации Хайбуллинского района.

В Хайбуллинском районе Башкирии открылся современный ФАП
В Хайбуллинском районе Башкирии открылся современный ФАП
В Хайбуллинском районе Башкирии открылся современный ФАП
В Хайбуллинском районе Башкирии открылся современный ФАП
В Хайбуллинском районе Башкирии открылся современный ФАП
В Хайбуллинском районе Башкирии открылся современный ФАП
В Хайбуллинском районе Башкирии открылся современный ФАП
В Хайбуллинском районе Башкирии открылся современный ФАП
В Хайбуллинском районе Башкирии открылся современный ФАП
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
Теги:#нацпроект «здравоохранение» #федеральная программа «модернизация первичного звена» #минздрав башкирии
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика