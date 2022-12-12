В Башкирии теперь можно записаться на приём к врачу в выходные дни

«Поскольку оперативное совещание идет в режиме онлайн и его могут наблюдать в прямой трансляции пользователи соцсетей, хочу к ним обратиться: теперь вы можете записаться на прием к врачу в выходные дни, не дожидаясь понедельника. Таким образом мы разгрузим и систему здравоохранения, и самих себя», — подчеркнула спикер.

Минздрав республики ввел такое новшество, поскольку пошел большой наплыв обращений в ситуационный центр республики — только в понедельник их поступило около 7 тысяч. Всего с 5 по 11 декабря центр принял 19 594 звонка.

Одна из мер, которая, по мнению Елены Прочаковской, снизит количество обращений — это как раз возможность записаться к доктору в выходные дни.