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В минздраве сообщили, куда звонить, чтобы вовремя получить медицинскую помощь в Уфе

В Башкирии "горячие линии" заработали в каждой поликлинике. Об этом написал вчера, 10 декабря, на своей странице в соцсети министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

В минздраве сообщили, куда звонить, чтобы вовремя получить медицинскую помощь в Уфе
В минздраве сообщили, куда звонить, чтобы вовремя получить медицинскую помощь в Уфе

- В амбулаторно-поликлинических отделениях медицинских организаций (т.е. в поликлиниках больниц - авт.) на прошлой неделе заработали телефоны "горячей линии", - написал глава минздрава республики. - Жители сел и городов могут обратиться по ним, чтобы решить волнующие их вопросы. Это сделано для повышения доступности медицинской помощи и своевременного решения возникающих вопросов в ее оказании. Горячие линии работают с 9.00 до 18.00.
Все "горячие линии" по Уфе - здесь.
Фото из открытых источников.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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