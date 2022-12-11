В минздраве сообщили, куда звонить, чтобы вовремя получить медицинскую помощь в Уфе

- В амбулаторно-поликлинических отделениях медицинских организаций (т.е. в поликлиниках больниц - авт.) на прошлой неделе заработали телефоны "горячей линии", - написал глава минздрава республики. - Жители сел и городов могут обратиться по ним, чтобы решить волнующие их вопросы. Это сделано для повышения доступности медицинской помощи и своевременного решения возникающих вопросов в ее оказании. Горячие линии работают с 9.00 до 18.00.

Все "горячие линии" по Уфе - здесь.

Фото из открытых источников.