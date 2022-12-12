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Сегодня, 13:42

В Башкирии на помощь врачам придут более шестисот ординаторов

Для устранения дефицита врачебных кадров минздрав республики обратился в Башгосмедуниверситет с просьбой направить на рабочие места в медицинские организации 624 ординаторов второго года обучения.

В Башкирии на помощь врачам придут более шестисот ординаторов
В Башкирии на помощь врачам придут более шестисот ординаторов

По мнению министра здравоохранения Айрата Рахматуллина, такой шаг поможет обеспечить в сложные «эпидемические» дни доступность медицинской помощи. Он сообщил на оперативном совещании в правительстве сегодня, 12 декабря, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом по сравнению с прошлой неделей вырос на 22 процента.

Увеличен на один час график работы амбулаторно-поликлинической службы. Вызвать врача на дом теперь можно, позвонив: с понедельника по пятницу до 21 часа, в субботу – до 17 часов, в воскресенье – до 16 часов.

В поликлиниках регистраторы для принятия и оформления вызовов врача на дом «выведены на работу в воскресенье», сообщил министр. Увеличен и график работы министерского контакт-центра. А в субботу и воскресенье для приема звонков от населения работают операторы колл-центра.

В среднем ежедневно в контакт центра минздрава поступают до 35 тысяч звонков, на прием к врачу записываются (всеми способами) до 150 тысяч человек, вызывают врачей на дом – в среднем 4,5 тысячи человек.

Фото предоставлено пресс-службой минздрава РБ.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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