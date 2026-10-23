+7 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Война
23 Октября , 12:55

В Уфе представят уникальный белорусский проект — концерт-реквием «Каждый третий»

Концерт-реквием «Каждый третий» пройдет 27 октября в государственном концертном зале «Башкортостан».

Добавить в предпочтительные источники Google
В Уфе представят уникальный белорусский проект — концерт-реквием «Каждый третий»В Уфе представят уникальный белорусский проект — концерт-реквием «Каждый третий»
В Уфе представят уникальный белорусский проект — концерт-реквием «Каждый третий»

 «Каждый третий» — это одновременно концерт, спектакль и документальное повествование. Его миссия — сохранение исторической правды.

 В первой части концерта представлены сведения о разрушенных во время войны населенных пунктах Беларуси; о Героях Советского Союза, которые родились, совершили подвиг или погибли на территории Беларуси; представлены уточненные карты уничтоженных деревень и концентрационных лагерей.  Демонстрируются редкие кадры хроники, фотодокументы, связанные с разными периодами войны и послевоенным временем.

 Во второй части концерта поднимается тема ответственности современников за сохранение исторической памяти и традиций.  

В концерте звучат известные музыкальные произведения советского периода, а также новые произведения современных белорусских и российских авторов.  Поэтическую основу составляет «Реквием по каждому четвертому» Анатолия Вертинского. В концерте-реквиеме принимают участие заслуженные артисты Республики Беларусь. Всего в концерте участвуют более ста артистов в возрасте от 6 до 70 лет.

В дни проведения концерта-реквиема в фойе ГКЗ «Башкортостан» пройдут тематические выставки.  КУП «Минскхлебпром» представит выставку-дегустацию «Хлеб — невидимая сила Победы», на которой можно будет попробовать несколько видов «хлеба войны», специально воссозданных технологами. В том числе хлеб, которым кормили узников концлагерей: из отжима сахарной свеклы и древесных опилок.

 Фотовыставка «Судьбы, сложенные в треугольник» расскажет о судьбах участников войны через личные письма, почтовые карточки, открытки, отправленные с фронта, архивные снимки. Экспозиция «Партизаны Беларуси» — архивная база наградных листов, личных дел, характеристик боевых учетных листов партизан.

 Проект реализуется при поддержке постоянного комитета Союзного государства, министерства культуры России и Беларуси, министерства обороны Беларуси и Башкирии.

Фото: Раиф БАДЫКОВ

Автор:Жанна МИРОНОВА
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru