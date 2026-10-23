В Уфе представят уникальный белорусский проект — концерт-реквием «Каждый третий»

«Каждый третий» — это одновременно концерт, спектакль и документальное повествование. Его миссия — сохранение исторической правды.

В первой части концерта представлены сведения о разрушенных во время войны населенных пунктах Беларуси; о Героях Советского Союза, которые родились, совершили подвиг или погибли на территории Беларуси; представлены уточненные карты уничтоженных деревень и концентрационных лагерей. Демонстрируются редкие кадры хроники, фотодокументы, связанные с разными периодами войны и послевоенным временем.

Во второй части концерта поднимается тема ответственности современников за сохранение исторической памяти и традиций.

В концерте звучат известные музыкальные произведения советского периода, а также новые произведения современных белорусских и российских авторов. Поэтическую основу составляет «Реквием по каждому четвертому» Анатолия Вертинского. В концерте-реквиеме принимают участие заслуженные артисты Республики Беларусь. Всего в концерте участвуют более ста артистов в возрасте от 6 до 70 лет.

В дни проведения концерта-реквиема в фойе ГКЗ «Башкортостан» пройдут тематические выставки. КУП «Минскхлебпром» представит выставку-дегустацию «Хлеб — невидимая сила Победы», на которой можно будет попробовать несколько видов «хлеба войны», специально воссозданных технологами. В том числе хлеб, которым кормили узников концлагерей: из отжима сахарной свеклы и древесных опилок.

Фотовыставка «Судьбы, сложенные в треугольник» расскажет о судьбах участников войны через личные письма, почтовые карточки, открытки, отправленные с фронта, архивные снимки. Экспозиция «Партизаны Беларуси» — архивная база наградных листов, личных дел, характеристик боевых учетных листов партизан.

Проект реализуется при поддержке постоянного комитета Союзного государства, министерства культуры России и Беларуси, министерства обороны Беларуси и Башкирии.

Фото: Раиф БАДЫКОВ