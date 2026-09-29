Единственная и незаменимая: Роза Горшкова стала примером для связистов Башкирии

Роза Горшкова пришла в коллектив в феврале 1978 года фельдъегерем — вооруженным курьером, которому доверяли доставку секретной документации. За годы службы она прошла путь до опытного руководителя и наставника нескольких поколений сотрудников. Работа фельдъегеря требует не только выдержки, но и безусловного соблюдения правил, ответственности за каждый документ. Роза Гильмановна доставляла особо важные отправления, а позднее отвечала за обеспечение сотрудников оружием и организацию соответствующей работы.

Она стала единственной женщиной в коллективе, участвовавшей в учебных стрельбах, и неизменно демонстрировала высокие результаты — меткость, хладнокровие и уверенное владение оружием. Коллеги отмечают, что эти качества имели для нее не показное, а сугубо практическое значение.

Особый вклад Роза Горшкова внесла в развитие профессиональных стандартов. Под ее руководством в Управлении был создан учебно-методический центр, где систематизировали нормативно-правовые акты, регулирующие сбор, доставку и обработку специальной связи. Эта база стала основой подготовки новых сотрудников. Кроме того, она вошла в рабочую группу по внедрению в республике Единой информационной системы «Спецсвязь», что позволило сократить время обработки отправлений и минимизировать ошибки.

Труд Розы Гильмановны отмечен множеством наград: нагрудные знаки «Отличник социалистического соревнования Министерства связи СССР», «Ветеран службы», «Почетный работник службы специальной связи РФ», «Мастер связи» минкомсвязи России, Почетная грамота Республики Башкортостан, звание «Заслуженный связист Республики Башкортостан», медаль «За заслуги» ФГУП ГЦСС и юбилейная медаль «Спецсвязь 85 лет».

Вместе с супругом Александром Ивановичем Горшковым она долгие годы работала в Управлении специальной связи по РБ. Для их семьи Спецсвязь стала не просто местом работы, а частью судьбы.

Сегодня Розе Гильмановне 70 лет, но она по-прежнему активна, бодра и открыта к общению. Для коллектива она остается надежным товарищем и профессионалом с большой буквы. История Розы Горшковой — это пример преданности делу, которое редко бывает публичным, но всегда остается необходимым. Ведь Спецсвязь — это прежде всего люди: точные, сильные, дисциплинированные и верные своему долгу.

Фото: из архива Розы Горшковой.