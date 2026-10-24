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24 Октября , 08:19

Делегация Белоруссии ознакомилась с работой тракторного завода в Башкирии

Представители минпрома Республики Беларусь посетили дилера Минского тракторного завода ООО «АгроСпецТехника» в селе Зубово Уфимского района, сообщает пресс-служба правительства Республики Башкортостан.

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Алик РАМАЗАНОВ, пресс-служба правительства БашкирииАлик РАМАЗАНОВ, пресс-служба правительства Башкирии
Фото:Алик РАМАЗАНОВ, пресс-служба правительства Башкирии

Гостям показали технику белорусского производства, от компактных тракторов до энергонасыщенных машин, а также прицепное и навесное оборудование. Гендиректор ООО «АгроСпецТехника» Владимир Захаров сообщил, что на долю Башкирии приходится порядка 60-65 процентов рынка в этом сегменте, причем техника используется не только аграриями — тракторы работают в коммунальном хозяйстве, помогают лесникам и строительным организациям.

Замминистра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Марат Исламов отметил, что сотрудничество с белорусскими производителями помогает обеспечивать потребности предприятий и организаций Башкортостана.

Артур СМОЛОВ

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