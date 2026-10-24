Делегация Белоруссии ознакомилась с работой тракторного завода в Башкирии

Гостям показали технику белорусского производства, от компактных тракторов до энергонасыщенных машин, а также прицепное и навесное оборудование. Гендиректор ООО «АгроСпецТехника» Владимир Захаров сообщил, что на долю Башкирии приходится порядка 60-65 процентов рынка в этом сегменте, причем техника используется не только аграриями — тракторы работают в коммунальном хозяйстве, помогают лесникам и строительным организациям.

Замминистра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Марат Исламов отметил, что сотрудничество с белорусскими производителями помогает обеспечивать потребности предприятий и организаций Башкортостана.

Артур СМОЛОВ