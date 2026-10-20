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Транспорт
20 Октября , 07:23

В Уфе ограничат движение на шести улицах

Меры, связанные с работами на инженерных сетях, вводятся с 20 октября, сообщили в администрации столицы.

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Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

По 30 октября будет закрыта одна полоса проезжей части:

по четной стороне улице Фронтовых бригад на участке от улицы Транспортной, 28 до улицы Мушникова, 3;

по четной стороне улицы Степана Злобина в районе дома № 38;

по нечетной стороне улицы Коммунаров в районе дома № 53.

По 5 ноября для автомобилей будет недоступна одна полоса проезжей части по нечетной стороне улицы Блюхера в районе дома № 3/1.

По 20 ноября будет закрыт участок улицы Подполковника Недошивина между домами № 3 и № 7.

По 24 ноября будет закрыта одна полоса проезжей части по нечетной стороне и две полосы по четной стороне улицы Блюхера в районе дома № 2/3, а также одна полоса по нечетной стороне улицы Рихарда Зорге на участке от дома № 75 к. 1 до дома по улице Блюхера, 2/3.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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