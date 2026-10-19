В Башкирии запретят деятельность «зазывал»

Как рассказал в соцсетях председатель Госсобрания РБ Андрей Назаров, профильный комитет Госсобрания РБ поддержал изменения в закон об организации транспортного обслуживания. Речь о запрете навязывания услуг такси в аэропорту, на железнодорожных вокзалах и автовокзалах.

Суть законопроекта простая. Услуги по перевозке можно будет оказывать только в специально отведенных местах. Никаких перехватов у выхода, никакого гама и суеты. Четкая навигация и понятные правила.

«Я много ездил по стране и знаю, как это бывает. Выходишь из здания вокзала, а тебя окружают люди, которые тянут за руки и что-то предлагают. Впечатление портится мгновенно. А ведь человек только приехал. Он еще ничего не увидел, а уже устал», - написал Андрей Назаров.

Он сообщил, что правительство республики будет наделено полномочиями, чтобы навести здесь порядок. Это нужно не только для комфорта пассажиров. Это еще и про равные условия для перевозчиков, которые работают честно и не перехватывают клиентов в дверях.

«Аэропорт и вокзал - это первое рукопожатие при знакомстве с новым местом. Неважно, город это, регион или целая страна. Гостей нужно встречать так, чтобы им хотелось вернуться. А для этого первое впечатление должно быть спокойным и организованным», - подчеркнул Андрей Назаров.

Законопроект будет вынесен на пленарное заседание в конце октября.

Фото: соцсети Андрея Назарова.