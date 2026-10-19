На улице Сипайловской в Уфе закроют часть проезжей части

Для движения транспорта будет закрыта одна полоса проезжей части нечетной стороны улицы Сипайловской в районе ее пересечения с улицей Баязита Бикбая.
Ограничения будут действовать с 19 по 30 октября и с 16 по 21 ноября.
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