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Транспорт
17 Октября , 18:03

В Туймазинском районе Башкирии на десять дней закроют мост через Нугуш

Ограничение вводится на автодороге Наратасты — Базгиево — Кандры.

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В Туймазинском районе Башкирии на десять дней закроют мост через НугушВ Туймазинском районе Башкирии на десять дней закроют мост через Нугуш
В Туймазинском районе Башкирии на десять дней закроют мост через Нугуш

В связи с проведением планово-предупредительных работ по содержанию моста через реку Нугуш рядом с селом Туктагулово в Туймазинском районе будет закрыто движение для всех видов транспорта.

Ограничение вводится на автодороге Наратасты — Базгиево — Кандры на участке км 21+261 с 14:00 18 октября до 14:00 28 октября, сообщает пресс-служба минтранса.

Альтернативный путь объезда представлен на схеме. Дорожные службы приносят извинения за временные неудобства и просят водителей заранее планировать маршрут и время в пути.

Схема предоставлена Башавтодором.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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