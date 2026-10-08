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Транспорт
8 Октября , 07:40

В Уфе закрыли для транспорта улицу Чернышевского

Ограничения введены в связи с реконструкцией тепломагистрали, сообщили в администрации столицы.

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Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

Движение транспорта полностью перекрыто на участке улицы Чернышевского от дома № 28 до улицы Мажита Гафури.

Ограничения будут действовать по 30 октября.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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