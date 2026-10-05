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Транспорт
5 Октября , 06:54

В Уфе на День Республики перекроют улицы

Ограничения вводятся в местах проведения приуроченных к празднику мероприятий, сообщили в администрации столицы.

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Ринат ФАЙЗРАХМАНОВ.Ринат ФАЙЗРАХМАНОВ.
Фото:Ринат ФАЙЗРАХМАНОВ.

Для подготовки и открытия парка имени Ленина с 22.00 8 октября до 1.00 10 октября будет закрыто движение транспорта по улицам Тукаева (от Дома правительства до улицы Советской), Советской (от улицы Заки Валиди до улицы Тукаева), а также крайняя правая полоса проезжей части улицы Заки Валиди (от улицы Карла Маркса до улицы Советской).

8 октября с 6.00 до 13.00 и 9 октября с 8.30 до 12.00 будет перекрыта улица Театральная. Здесь пройдет посвящение школьников в «шаймуратовцы».

9 октября с 16.00 до 19.00 будет закрыта крайняя правая полоса нечетной стороны улицы Коммунистической (от улицы М. Хисматуллина до улицы Дорофеева). Ограничения связаны с открытием памятника Мидхату Шакирову.

Кроме того, с 23.00 10 октября до 11.00 11 октября будет недоступна парковка на верхней площадке монумента Дружбы со стороны улицы Октябрьской революции.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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