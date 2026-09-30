В Башкирии пьяный водитель пытался убежать из патрульной машины

Инспекторы ДПС остановили автомобиль «Шевроле Ланос» под управлением пьяного мужчины, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное правонарушение. Во время освидетельствования нарушитель всячески пытался помешать стражам порядка и несколько раз пытался сбежать из патрульного автомобиля.

В отношении водителя вынесены постановления за управление без СТС, полиса ОСАГО, не пристегнутый ремень безопасности, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, управление транспортом без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он вновь предстанет перед судом по уголовной статье за повторное вождение в нетрезвом состоянии.