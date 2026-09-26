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Транспорт
26 Сентября , 05:14

На дорогах Башкирии идут массовые проверки водителей

Рейды проходят сегодня, 26 сентября, сообщает главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

На дорогах Башкирии идут массовые проверки водителейНа дорогах Башкирии идут массовые проверки водителей
На дорогах Башкирии идут массовые проверки водителей

Массовые проверки идут на 1317-м и 1500-м километрах автодороги М-5 «Урал», 125-м и 218-м километрах автодороги Уфа — Оренбург, шестом, 101-м и 206-м километрах автодороги Р-240, 204-м километре автодороги Уфа — Белорецк, 103-м километре автодороги Уфа — Бирск — Янаул и 229-м километре автодороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск.

Инспекторы ДПС особое внимание уделяют тому, трезв ли водитель, есть ли у него права и соблюдает ли правила перевозки детей.

Фотография предоставлена Владимиром Севастьяновым

Автор:Артур СМОЛОВ
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