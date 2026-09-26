На дорогах Башкирии идут массовые проверки водителей

Массовые проверки идут на 1317-м и 1500-м километрах автодороги М-5 «Урал», 125-м и 218-м километрах автодороги Уфа — Оренбург, шестом, 101-м и 206-м километрах автодороги Р-240, 204-м километре автодороги Уфа — Белорецк, 103-м километре автодороги Уфа — Бирск — Янаул и 229-м километре автодороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск.

Инспекторы ДПС особое внимание уделяют тому, трезв ли водитель, есть ли у него права и соблюдает ли правила перевозки детей.

Фотография предоставлена Владимиром Севастьяновым