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Транспорт
25 Сентября , 09:39

Общественники проверили работу пассажирского транспорта в Стерлитамаке

Члены Общественного совета при минтрансе Башкирии проверили работу 10 новых автобусов, которые ходят по маршрутам 143 и 145 в Стерлитамаке.

Общественники проверили работу пассажирского транспорта в СтерлитамакеОбщественники проверили работу пассажирского транспорта в Стерлитамаке
Общественники проверили работу пассажирского транспорта в Стерлитамаке

Эти маршруты связывают отдаленные районы города с промышленной зоной. Общественники проверили условия проезда пассажиров, доступность для маломобильных граждан, соблюдение расписания и другие моменты.

В автобусах установлены кондиционер, отопители салона и система видеонаблюдения. Для удобства пассажиров с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена аппарель для заезда в салон.

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, автобусы в сентябре были подарены Стерлитамаку к юбилею города главой республики Радием Хабировым. Техника закуплена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». 

За три недели они уже перевезли более 120 тысяч пассажиров. Ежедневно данными автобусами пользуются порядка 6 тысяч человек. Это на 15% больше, чем перевозила старая техника на тех же маршрутах.

– Стерлитамакское троллейбусное управление обслуживает 12 троллейбусных маршрутов и 4 автобусных. Ежедневно на линию выходит более 70 единиц транспорта. Каждый год они перевозят более 11 миллионов пассажиров. Обновление транспорта предприятия позволит улучшить качество обслуживания пассажиров города Стерлитамак, – отметил начальник предприятия Андрей Паничев. 

Фото: сайт правительства Башкирии.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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