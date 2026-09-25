Общественники проверили работу пассажирского транспорта в Стерлитамаке

Эти маршруты связывают отдаленные районы города с промышленной зоной. Общественники проверили условия проезда пассажиров, доступность для маломобильных граждан, соблюдение расписания и другие моменты.

В автобусах установлены кондиционер, отопители салона и система видеонаблюдения. Для удобства пассажиров с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена аппарель для заезда в салон.

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, автобусы в сентябре были подарены Стерлитамаку к юбилею города главой республики Радием Хабировым. Техника закуплена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

За три недели они уже перевезли более 120 тысяч пассажиров. Ежедневно данными автобусами пользуются порядка 6 тысяч человек. Это на 15% больше, чем перевозила старая техника на тех же маршрутах.

– Стерлитамакское троллейбусное управление обслуживает 12 троллейбусных маршрутов и 4 автобусных. Ежедневно на линию выходит более 70 единиц транспорта. Каждый год они перевозят более 11 миллионов пассажиров. Обновление транспорта предприятия позволит улучшить качество обслуживания пассажиров города Стерлитамак, – отметил начальник предприятия Андрей Паничев.

Фото: сайт правительства Башкирии.